 Stellantis و LG تعلنان عن مشروع gigafactory المشترك.. تفاصيل

أعلنت Stellantis و LG Energy Solution عن استثمار بقيمة 3.01 مليار جنيه إسترليني في مشروع مشترك لبناء مصنع ضخم في كندا بطاقة سنوية تبلغ 45 جيجاوات في الساعة.

تدعي مجموعة صناعة السيارات أن موقع Windsor (عبر الحدود مباشرة من ديترويت) سيكون أول مصنع محلي للبطاريات على نطاق واسع في كندا، بهدف إنتاج خلايا لسوق Stellantis في أمريكا الشمالية، حيث توجد علامات تجارية مثل Chrysler و Jeep ضرورية لنجاح التكتل، في العام الماضي كانت حصة جيب في سوق الولايات المتحدة تزيد قليلاً عن 5٪.

Stellantis و LG تعلنان عن مشروع gigafactory المشترك

تشير Stellantis إلى أن المصنع سيفتتح في عام 2024 حيث يدفع نحو خمسة ملايين مبيعات سنوية من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، والطموح هو أن تكون 50٪ من سوق Stellantisفي أمريكا الشمالية و 100٪ من سوقها الأوروبية هي سيارات كهربائية بحلول نفس التاريخ، ستطلق العلامات التجارية مثل Alfa Romeo و DS و Lancia و Maserati سيارات كهربائية اعتبارًا من عام 2025.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه المزيد من الشركات المصنعة لإنتاج السيارات الكهربائية في كندا، حيث تأمل شركة Britishvolt التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها في افتتاح منشأة 60GWh في كيبيك في عام 2026، بينما يتم أيضًا التحقيق في تعدين الليثيوم في البلاد.

من المتوقع أن ينتج موقع Snow Lake Lithium الذي تبلغ مساحته 55000 فدان 160.000 طن بنسبة 6٪ من إسبودومين الليثيوم سنويًا عند افتتاحه في عام 2024.

قال كارلوس تافاريس "إن مشروعنا المشترك مع LG Energy Solutionهو نقطة انطلاق أخرى لتحقيق خارطة طريق كهربة قوية في المنطقة تهدف إلى الوصول إلى 50٪ من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الولايات المتحدة وكندا بحلول نهاية العقد"، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس.

بدأت LG Energy Solution كشركة تابعة لمجموعة LG Chem الضخمة، أكبر شركة كيميائية في كوريا الجنوبية، قبل إدراجها في الأسواق العامة في ديسمبر 2020، ولها تاريخ في إنتاج البطاريات يعود إلى 1999. اعتبارًا من عام 2021 ، بلغت مبيعاتها السنوية 15.6 دولارًا عبر مجموعة من تقنيات البطاريات ، مع ما يقرب من 28000 موظف.

وبهذا الإعلان تبلغ سعة بطارية إل جي في أمريكا الشمالية 200 جيجاوات في الساعة، أي ما يكفي لـ 2.5 مليون سيارة.