حسن الرداد بلطجي مأجور في البرومو الرسمي لمسلسل "بابلو"| فيديو

نشر الكاتب حسان دهشان مؤلف مسلسل بابلو البرومو الرسمي الأول، للعمل الذي يشارك في دراما رمضان المقبل، عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وظهر الفنان حسن الرداد في البرومو بدور بلطجي مأجور لصالح الفنان مصطفى فهمي، وهو شخص من حارة شعبية تربطه علاقة بالعديد من الفنانين من بينهم نجلاء بدر وأروى جودة وسوسن بدر وغيرهم.

يواصل حسان دهشان مؤلف مسلسل بابلو كتابه الحلقات الأخيرة من العمل ، وذلك تمهيدا لتسليمها إلي الشركة المنتجة خلال الفترة القادمة .

وتمكن المؤلف حسان دهشان من تسليم 25 حلقة من مسلسل بابلو إلي الشركة المنتجة خلال الفترة الماضية ، ويعكف حاليا علي مواصلة كتابة باقي الحلقات .

ومن ناحية أخري يواصل صناع مسلسل بابلو تصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ، وخاصة ديكور الحارة الشعبية.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل بابلو عبر موقع الفيديوهات الشهير برومو مسلسل “ بابلو ” ، والذى من المقرر أن يخوض من خلاله الفنان حسن الرداد الماراثون الرمضاني القادم .

وتدور أحداث مسلسل بابلو الذى يقوم ببطولته حسن الرداد فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.

ويشارك حسن الرداد فى بطولة مسلسل بابلو كل من نجلاء بدر - أروى جودة - سلوي عثمان - هالة فاخر .

مسلسل بابلو من إخراج محمد حماقي ، ومن تأليف حسان دهشان ، ومن المقرر عرضه على قناة المحور بشكل حصرى فى مصر ، بينما سوف يتم عرض العمل عربياً على قناة أبو ظبي الفضائية.

جدير بالذكر أن مسلسل بابلو كان من المقرر أن يلعب بطولته الفنان ماجد المصرى ، قبل أن تقوم الشركة المنتجة بإسناده إلى الفنان حسن الرداد ، وقد تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة فى البطولة قبل أن تعتذر قبل بداية التصوير بأيام قليلة وحلت الفنانة هالة فاخر بدلاً منها .

ومن ناحية أخري يواصل فريق عمل مسلسل بابلو ، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم تصويره داخل مدينة الانتاج الإعلامي .