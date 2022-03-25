السيسي وزيلينسكي يبحثان هاتفيا التطورات على الساحة الأوكرانية.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

محكمة عسكرية لبنانية توجه اتهامات لسمير جعجع بأحداث عنف بيروت

أمريكا تقر صفقة أسلحة محتملة للبحرين بـ175.9 مليون دولار

كوريا الشمالية تعلن عن اختبار "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات

بايدن: يجب استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل نوابًا وشركات أسلحة

"الناتو" يمدد مهمة ستولتنبرج ويقرر دعم الجناح الشرقي للحلف



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحثا فيه أخر التطورات على الساحة الأوكرانية، فيما أكد الرئيس السيسي على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية مؤكداً سيادته دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

وشدد الرئيس السيسي على متابعة مصر بقلق واهتمام بالغيّن للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم، فيما أعرب زيلينسكي عن شكره لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة محتملة إلى البحرين بقيمة 175.9 مليون دولار، حيث تتضمن الصفقة تحديث أنظمة قاذفات صواريخ (M270).

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال زيارته المغرب، وذلك ضمن جولة إقليمية يقوم بها وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والجزائر والمغرب.

وأشارت "الوطن" إلى أن محكمة عسكرية لبنانية وجهت اتهامات للسياسي المسيحي البارز سمير جعجع، فيما يتعلق بالاشتباكات الدموية التي وقعت في بيروت، في أكتوبر الماضي.

وقالت "الجريدة" إن قاضيًا لبنانيًا أمر الخميس، ببقاء رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي، قيد الاحتجاز بعد اتهامه، الأسبوع الماضي، بالتواطؤ في الإثراء غير المشروع.

دوليًا، قالت "الراي" إن الولايات المتحدة، وحلفاؤها فرضوا عقوبات جديدة على روسيا تستهدف العشرات من شركات الدفاع، والمئات من أعضاء البرلمان، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد، في إطار تكثيف ضغوطها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا توجيهات عبر موقعها على الإنترنت تحذّر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب التي تشترك فيها روسيا قد تكون خاضعة لعقوبات من السلطات الأمريكية في خطوة تهدف إلى منع روسيا من التملص من العقوبات.

وأفادت "الجريدة" بأن روسيا قررت طرد دبلوماسيين أمريكيين ردًا على طرد واشنطن 12 عضوًا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، مطلع مارس، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

ونقلت "القبس" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه يعتقد أنه يجب استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، وإن الموضوع طُرح خلال اجتماعاته مع قادة العالم في بروكسل، في وقت سابق أمس الخميس.

وأشارت "الأنباء" إلى أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق نموذج جديد من الصاروخ هواسونج 17 الباليستي العابر للقارات، يوم الخميس، لتعزيز الردع النووي ضد الولايات المتحدة، وذلك في أول اختبار كامل لصاروخ باليستي عابر للقارات من جانب كوريا الشمالية منذ عام 2017.

وقالت "الوطن" إن قادة دول حلف شمال الأطلسي الذين اجتمعوا في بروكسل، أمس الخميس، توافقوا على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية، فيما اتفقوا على تمديد ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج لمدة عام بسبب أزمة أوكرانيا.