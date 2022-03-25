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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: استراتيجية روسيا "تهديد خطير" لكنها لا تشكل تحديا طويل الأمد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن استراتيجية روسيا في أوكرانيا "تهديد خطير" لكنها لا تشكل تحديًا طويل الأمد بالنسبة للولايات المتحدة وحلف الناتو.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن البنتاجون قوله: "قادة حلف الناتو يبحثون ما سيكون عليه شكل البيئة الأمنية في القارة مستقبلاً حيث إن البيئة الأمنية في أوروبا تغيرت بغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي بها الحرب في أوكرانيا".

في سياق متصل، قال 3 مسؤولين أمريكين لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن  معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة المستخدمة في الهجوم على أوكرانيا، بلغ 60% وفقا لتقييم أمريكي.

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وقالت الوكالة: "ذكر المسؤولون الأمريكيون الثلاثة نقلا عن مخابرات أمريكية أن تقديرات الولايات المتحدة تظهر أن معدل فشل روسيا اختلف من يوم لآخر وفقا لنوع الصواريخ المستخدمة، وقد يتجاوز في بعض الأحيان 50%. وذكر اثنان منهم أن المعدل بلغ 60%".

وأضاف أحد المسؤولين أن "المخابرات كشفت أن صواريخ كروز الروسية التي تطلق من الجو سجلت معدل فشل في إصابة الأهداف بين 20 و60% على حسب اليوم".

وبحسب الوكالة فإن هذا "يساعد في تفسير سبب فشل روسيا في تحقيق ما تعتبره الغالبية أهداف رئيسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل شهر، مثل تحييد القوة الجوية الأوكرانية، على الرغم من القوة الواضحة للجيش الروسي مقابل القوات المسلحة الأوكرانية الأصغر بكثير".

والهجمات الصاروخية إحدى سمات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أعلنت موسكو أنها تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية تشمل مخازن أسلحة.

وبعد مرور شهر على الحرب، فشلت القوات الروسية في الاستيلاء على أي مدينة رئيسية، وأوقفت القوات الأوكرانية تقدمها على جميع الجبهات تقريبا.

 

 

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