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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لليوم الثاني على التوالي.. هاكاثون بنها يواصل فعالياته بمشاركة 25 جامعة مصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تواصلت فعاليات هاكاثون المدن الذكية، الذي تنظمه جامعة بنها، لليوم الثانى على التوالى بمشاركة 40 فريقاً طلابياً، يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

 

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وتستمر الفعاليات حتى غد السبت 26 مارس الجاري، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز.


ويتنافس الطلاب فيما بينهم في العمل على تنفيذ الأفكار والحلول البرامجية المبتكرة، في مجالات ومسارات التنافس المحددة، ضمن فعاليات الهاكاثون، وهي المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل والمرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس والجامعات الذكية.


وتحصل الفرق الفائزة في مسابقة الهاكاثون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري، مقدمة من جامعة بنها بالإضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.

جامعة بنها التعليم العالي هاكثون المدن الذكية المدن الذكية رئيس جامعة بنها

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