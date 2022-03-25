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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي على فنون الخياطة وأعمال التطريز بسيناء

ورشة عمل حول أعمال
ورشة عمل حول أعمال الخياطة والتطريز في سيناء

نفذت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء ،برنامج تدريبي لـ 20 سيدة من مركز ومدينة بئر العبد على فنون الخياطة، وأعمال التطريز لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في شمال  سيناء، إذ  تم التدريب على الطرق المختلفة  لتحقيق جودة المنتج باستخدام الغرزة المقلوبة ،و تناسق الألوان، وغيرها من الطرق المستحدثة و غير التقليدية. 

وقامت بالتدريب  موزة الشريف استشاري في المشغولات اليدوية وأحد أهم رواد المشغولات اليدوية في شمال سيناء.


وأكدت أن الدور الذي تقوم به جمعية الجورة في رفع كفاءة المنتجات اليدوية يعد من اهم الاليات التي تحقق جودة وريادة المشغولات اليدوية في السوق المصري. 

وأكد الدكتور خالد زايد رئيس فريق العمل على سعي الجمعية بكل الطرق لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة السيناوية بإستخدام الصناعات المحلية وضرورة الاهتمام بجودة المنتجات اليدوية حتى تسهل عملية التسويق وتحقق العائد المرجو منها للسيدات.

التنمية المستدامة

يأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . ويعد التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء على الفقر من أهم النقاط التي تؤكد عليها رؤية مصر 2030 والأهداف العامة للتنمية المستدامة.

 وتسعي الجمعية دائما للمساهمة في دعم التوجهات المحلية والإقليمية التي تساعد في القضاء علي الفقر وتحقيق الاستقرار المجتمعي في محافظة شمال سيناء.
 

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برنامج تدريبي فنون الخياطة التطريز

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