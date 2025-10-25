وزير الرياضة يهنئ فريدة أبو هاشم ببرونزية العالم في سباقات الموانع بالصين



هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان واللاعبة فريدة أبو هاشم بعد فوزها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للموانع (UIPM Obstacle World Championships 2025) والتي تقام في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر الجاري.

واحتلت فريدة المركز الثالث في الترتيب العام لنهائي السيدات بزمن 14:05.16 دقيقة، خلف الأمريكية نيكول ميركل صاحبة الذهبية، والتشيكية زوزانا كوتسوموفا صاحبة الفضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن فريدة أبو هاشم نموذج مشرف للمرأة المصرية القادرة على المنافسة في البطولات العالمية، مثمناً الجهد المبذول من الاتحاد المصري للخماسي الحديث في دعم رياضييه في مختلف المسابقات الدولية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للأداء البطولي الذي قدمته البطلة المصرية، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل للأبطال الرياضيين استعداداً للمنافسات المقبلة، في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري ورعاية الموهوبين رياضياً.