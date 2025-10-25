قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
رياضة

وزير الرياضة يهنئ فريدة أبو هاشم ببرونزية العالم في سباقات الموانع بالصين

فريدة أبو هاشم
فريدة أبو هاشم


هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان واللاعبة فريدة أبو هاشم بعد فوزها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للموانع (UIPM Obstacle World Championships 2025) والتي تقام في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر الجاري.
واحتلت فريدة المركز الثالث في الترتيب العام لنهائي السيدات بزمن 14:05.16 دقيقة، خلف الأمريكية نيكول ميركل صاحبة الذهبية، والتشيكية زوزانا كوتسوموفا صاحبة الفضية.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن فريدة أبو هاشم نموذج مشرف للمرأة المصرية القادرة على المنافسة في البطولات العالمية، مثمناً الجهد المبذول من الاتحاد المصري للخماسي الحديث في دعم رياضييه في مختلف المسابقات الدولية.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للأداء البطولي الذي قدمته البطلة المصرية، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل للأبطال الرياضيين استعداداً للمنافسات المقبلة، في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري ورعاية الموهوبين رياضياً.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للخماسي الحديث شريف العريان

