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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استصلاح الأراضي: كل حاجة محسوبة بالثانية بشأن زراعة النخيل بتوشكى

عمرو سيد
عمرو سيد

كشف عمرو سيد مهندس نظم وتكنولوجيا المعلومات بالشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، كيفية تطور زراعة النخيل في توشكى بدخول التحول الرقمي.

وقال خلال القناة الأولى: "منشأ فكرة تنفيذ منظومة التحول الرقمي جاء بعد التوسع في المساحات المنزرعة، حيث زرعنا مساحات كبيرة بالنخيل في توشكى وغيرها".

وأضاف: "الهدف من هذه الفكرة هو تحويل قاعدة البيانات الخاصة بالنخيل من مرحلة التدوين الورقي، إلى التسجيل الرقمي، حيث نستهدف جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالنخلة بشكل تقني، بدءً من زراعتها حتى الوصول إلى مرحلة الانتاجية، كما نبدأ متابعة ومراقبة مؤشرات الأداء وكفاءة العمليات الزراعية التي تتم في القطع الزراعية من خلال وحدة تقارير مركزية موجودة لدينا في وحدة التحكم المركزي، ونقلنا الوحدة المذكورة إلى رئاسة الركة لضمان المتابعة".

 


 

الوطنية لاستصلاح الأراضي استصلاح الاراضى توشكى التحول الرقمي زراعة النخيل النخيل

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