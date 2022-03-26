مخبوزات مصرية.. طريقة عمل قرص طرية بالزبادي

تعتبر طريقة عمل قرص طرية بالزبادي من الوصفات الشهية والبسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل، وهي وصفة لا تستغرق الكثير من الوقت او المجهود لإعدادها، بالإضافة إلى انها ستنال إعجاب الأطفال والكبار، ويمكن تناولها وقت الفطور أو كسناكس بين الوجبات.







وقدمت الشيف هالة فهمي طريقة عمل قرص طرية بالزبادي، وهي وصفة صحية وبسيطة يمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونص وتكون جاهزة تماما، وتكفي هذه الوصفة لعمل كمية تناسب 5 أشخاص ، ذا فهي موفرة وبمكونات بسيطة غر مكلفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل قرص طرية بالزبادي

طريقة عمل قرص طرية بالزبادي

مقادير طريقة عمل قرص طرية بالزبادي :

كيلو دقيق

2 علبة زبادى

كوب لبن دافئ

كوب ونصف سمنة ذائبة

كيس بيكنج بودر

كيس خميرة

معلقه ص ملح

2 ملعقة ك سكر





طريقة عمل قرص طرية بالزبادي :

- نختبر الخميرة بأن نذوب الخميرة والسكر في كوب اللبن، ونتركه عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة، وتطفو على سطح الكوب

- ثم فى بوله ننخل الدقيق، ثم نضع عليه كيس البيكنج بودر والملح

- ثم نضع كوب اللبن والخميرة والسكر، ثم نضع الزبادى، و نعجن جميع المكونات جيدا، ثم نضع عليهم السمنه حتى نحصل على عجينه طريه وناعمه .

- ثم نغطيها، ونتركها حتى تخمر جيدا، ثم نشكل العجين لكرات صغيرة الحجم ثم نفردها قليلا على صنيه مدهونه بالزيت، ونغطيها ونتركها 5 دقائق .

- نسخن الفرن على أعلى درجة حرارة، وندخل القرص الفرن حتى تخبز، وتأخذ لون ونخرجها على فوطة، ونغطيها حتى لا تصبح صلبة القوام .