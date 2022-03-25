بكاء عماد متعب بعد هتاف الجماهير له من مدرجات مباراة مصر والسنغال

ذرفت عيون عماد متعب نجم منتخب مصر السابق بالدموع؛ بعد سماع هتافات جماهير منتخب مصر من مدرجات ستاد القاهرة الذي سيستضف مباراة الفراعنة أمام نظيره السنغالي، ضمن منافسات المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتواجد عماد متعب داخل أرضية ملعب مباراة مصر والسنغال؛ لتحليل اللقاء، مع محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، والاعلامي سيف زاهر.

وقال سيف زاهر عندما هتف الجماهير لمتعب: عماد متعب بيعيط، عماد متعب بيعيط، ذكرياته مع المنتخب كلها رجعت في دماغه.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته قبل مواجهة السنغال المرتقبة المقرر إقامتها مساء اليوم في ذهاب الجولة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم .

وشهدت الساعات الماضية ، عقد عدد من الجلسات من قبل كيروش مع اللاعبين من أجل رفع حالتهم المعنوية وتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للمباراة المرتقبة أمام السنغال .

وطالب كيروش لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو التأهل لكأس العالم.

وأكد كيروش ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه على تحقيق الفوز اليوم رغم قوة الفريق المنافس في ظل قناعاته أن المنتخب يضم مجموعة من أبرز اللاعبين .

وتعهد اللاعبون على القتال خلال مواجهة السنغال اليوم وبذل أقصى جهد ممكن من أجل إسعاد المصريين والجماهير الحاضرة في مباراة الليلة.