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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 14 منطقة وقرية في بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء في بني سويف أنه تقرر فصل التيار عن بعض  قرى المركز  ومدينة بني سويف العاصمة اليوم السبت وغدا الأحد ، لإجراء الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك القرى والمناطق.

وبحسب بيان القطاع، تقرر قطع الكهرباء: اليوم السبت من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11.30 صباحا عن قريتي (تزمنت،الحلابية)،ومن الساعة  7 صباحا حتى 9 صباح "نفس اليوم السبت" عن (حي بني سويف الجديدة ،بني عطية، منطقة عبد السلام عارف خلف الاستاد، منطقة الدوغري بالروضة، الحميات ، منطقة أحمد عرابي، العجمي، خلف مستشفى بني سويف، كورنيش النيل ، الأباصيري، المساكن آخر عبد السلام عارف).

فيما تقرر قطع الكهرباء عن منطقة المرور يوم الأحد 27 مارس الجاري من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً.

وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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