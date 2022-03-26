تريندات السوشيال ميديا.. أبرزها مباراة منتخب مصر والسنغال.. حلم المونديال يا ابطال

يستعرض موقع "صدى البلد" أبرز التريندات المتصدرة للمشهد على السوشيال ميديا منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، وتناولت الحديث عن مباراة منتخب مصر والسنغال المقامة حاليا علي استاد القاهرة، ضمن المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.



وكانت التريندات كالتالي: الجماهير لـ لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال: فاضل ع الحلو تكة.

هاشتاج مصر والسنغال يتصدر تويتر تزامنا مع مبارة المنتخب الوطني.



ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي حاليا في جولة الذهاب باستاد القاهرة الدولي، بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في العاصمة السنغالية داكار في السابعة مساءً.



ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق فوز مريح على أسود التيرانجا، وحسم التأهل من القاهرة قبل لقاء العودة في العاصمة السنغالية داكار، والمحدد له الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، لذلك سيكون على الفراعنة الفوز بفارق هدفين على الأقل لتعزيز فرصته في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي بعد أن شارك في مونديال روسيا 2018.

قبل ساعات من مباراة مصر والسنغال.. هاشتاج "حلم المونديال يا أبطال" يزلزل تويتر دعما للمنتخب.

هاشتاج "حلم المونديال يا ابطال" يكتسح الترند قبل مواجهة السنغال .. شاهد



الشعب المصرى يدعم المنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال| شاهد







