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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين تاجرا في النقد الأجنبي خارج السوق بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس، شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.


وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ، يتخذان من المحل الخاص بهما "لبيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المرج" مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل الخاص بهما.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية –أجنبية "- عدد 170 علبة دواء لمرضى السكر ).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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