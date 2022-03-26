خشب لا تحتاج لكهرباء.. رجل يصنع أغرب مشاية رياضية في المنزل| فيديو

"ما لم تستطع شراءه ابحث عن طريقة لاقتنائه".. قام رجل هندي بـ ابتكار مشاية رياضية مصنوعة من الخشب وتعمل فيزيائيًا دون الحاجة إلى كهرباء لتشغيلها، مما جعله حديث وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

اتتشر مقطع فيديو مدته 45 ثانية للابتكار الفريد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الرجل الهندي وهو يربط أجزاء متحركة لامعة على لوح خشبي.

ويواصل شرح طريقة عمل جهاز المشي الخشبي الذي يحمل مقابض خشبية بينما تتدحرج القضبان الأفقية الموجودة تحته بسلاسة.

جذب الابتكار الغريب للمشاية الكهربائية انتباه وزير الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات الهندي «كي تي راما راو»، لما تحمله من إبداع.



أعاد الوزير تغريد مقطع فيديو يعرض فيه الرجل مشايته الرياضية المبتكرة، وأشار إلى T-Works (وهو مركز النماذج الأولية لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

كان الوزير مفتونًا جدًا بالابتكار لدرجة أنه حث T-Works على الاتصال بالمصمم في محاولة لمساعدته على توسيع نطاق المنتج.