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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

احمد حلمي
احمد حلمي

كشفت الفنانة مني زكي عن سر غياب الفنان أحمد حلمي عن حفل زفاف شام أبنة الفنانة أصالة ، والذى أقيم بأحدى الفنادق الكبري بالقاهرة . 

وظهرت الفنانة اليسا فى فيديو من حفل زفاف شام أبنة الفنانة أصالة لتسال مني زكي عن سر غياب الفنان احمد حلمي ، حيث قالت الأخيرة ان سبب غيابه يعود لمشاهدته مباراة مصر والسنغال . 

كانت قد حرصت الفنانة اليسا على حضور حفل زفاف شام أبنة الفنانة أصالة، والذى يقام حالياً في أحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة .

وظهرت اليسا فى الفيديوهات الخاصة من حفل زفاف شام أبنة الفنانة أصالة وهى تغنى مع الفنانة أصالة أغنية راجعين يا هوي ، بينما شاركت الفنانة رامي صبري أغنية عيشالك .

وكانت قد كشفت المطربة أصالة من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقف طريف مع زوج ابنتها شام وذلك خلال حفل الزفاف المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

وقالت أصالة في كلمتها : "من كم سنة فاتوا، كان فيه طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا، واتصورت معه من كام سنة، وقالي انه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت ان هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي واحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم".

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جلسة تصوير رومانسية لـ شام أبنة أصالة وزوجها قبل حفل زفافهما

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة اصالة من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى  من حفل زفاف شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة.

وكانت قد نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة، صورا جديدة لها مع زوجها من حفل الزواج، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

أصالة منى زكى أحمد حلمى إليسا شام الذهبي

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