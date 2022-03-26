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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلسة تصوير رومانسية لـ شام أبنة أصالة وزوجها قبل حفل زفافهما

شام الذهبي وزوجها
شام الذهبي وزوجها

خضعت شام الذهبي أبنة الفنانة أصالة الى جلسة تصوير برفقة زوجها قبل بدء حفل زفافهما ، والذى يقام حالياً على احدى الفنادق الكبري بالقاهرة . 

 

وكانت قد حرصت الفنانة اليسا على حضور حفل زفاف شام أبنة الفنانة أصالة، والذى يقام حالياً في أحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة .

وظهرت اليسا فى الفيديوهات الخاصة من حفل زفاف شام أبنة الفنانة أصالة وهى تغنى مع الفنانة أصالة أغنية راجعين يا هوي ، بينما شاركت الفنانة رامي صبري أغنية عيشالك .

مني الشاذلي برفقة أصالة في حفل زفاف إبنتها شام

راجعين يا هوي.. أصالة تشارك إليسا الغناء في حفل زفاف إبنتها شام

وكانت قد كشفت المطربة أصالة من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقف طريف مع زوج ابنتها شام وذلك خلال حفل الزفاف المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

وقالت أصالة في كلمتها : "من كم سنة فاتوا، كان فيه طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا، واتصورت معه من كام سنة، وقالي انه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت ان هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي واحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمكربة اصالة من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى  من حفل زفاف شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة.

وكانت قد نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة، صورا جديدة لها مع زوجها من حفل الزواج، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

أصالة شام الذهبي حفل زفاف ابنة أصالة الفنانة اصالة حفل زفاف شام الذهبي

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جلسة تصوير رومانسية لـ شام أبنة أصالة وزوجها قبل حفل زفافهما

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