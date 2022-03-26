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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان برفقة نجله متجها للسعودية: حفلتي في موعدها رغم أي ظروف عدوانية

محمد رمضان وابنه
محمد رمضان وابنه

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعه بنجله أثناء سفره الى السعودية لإحياء حفل غنائي هناك . 

وعلق محمد رمضان قائلاً : “ انا وابني الآن في طريقنا الى جدة وحفلتي غداً في ميعادها رغم اي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف و علمنا أطفالنا ذلك اللهم احفظ السعودية و خادم الحرمين و ولي عهدها وشعبها و احفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر”.

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ويشارك محمد رمضن في الماراثون الرمضانى بمسلسل المشوار" رمضان 2022، بمشاركة  دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

وتدور قصة المسلسل حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهما طفل ، ويعملا باليومية للمواكبة المعيشة، يواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان دينا الشربيني أحمد مجدى بيومي فؤاد

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