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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم ريما يدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحه بأيام

ريما
ريما

تمكن فيلم ريما من الدخول الى قائمة الأعمال الدرامية الاعلى مشاهدة فى مصر ، عبر منصة شاهد ، وذلك بعد طرحة بأيام معدودة 

وكانت قد طرحت منصة شاهد vip خلال الساعات الماضية فيلم ريما، والذي يقوم ببطولته محمد ثروت ومايا نصري، وتدور أحداثه في إطار من الرعب .

الفيلم بطولة كل من الفنان محمد ثروت، ومايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، ومها نصار، وعلاء مرسى، وأحمد إمام، وآية سليم، ومنى جمال، بجانب ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، والفيلم من تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.

تدور أحداثه في إطار من الرعب.. طرح فيلم ريما عبر منصة شاهد

حدث فى 2 طلعت حرب يدخل الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد

الجدير بالذكر ان قائمة الاعمال الاعلى مشاهدة عبر منصة شاهد فى مصر تضم عدد من كل من مسلسل اللعبة ومسلسل عروس بيروت ومسلسل منورة باهلها ، بالإضافة الى مسلسل وسط البلد . 

كما تضم القائمة كل من مسلسل الكبير من بطولة أحمد مكي ، والمسلسل التركي الحفرة ، ومسلسل موضوع عائلى ومسلسل عزيز .


وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى حول فتاة صغيرة لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟.

ريما بيومي فؤاد صلاح عبد الله مسلسل عروس بيروت مسلسل اللعبة طلعت حرب مايا نصري احمد فتحي

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