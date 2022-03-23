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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تدور أحداثه في إطار من الرعب.. طرح فيلم عمار عبر منصة شاهد

ريما
ريما

طرحت منصة شاهد vip خلال الساعات الماضية فيلم عمار، والذي يقوم ببطولته محمد ثروت ومايا نصري، وتدور أحداثه في إطار من الرعب . 

الفيلم بطولة كل من الفنان محمد ثروت، ومايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، ومها نصار، وعلاء مرسى، وأحمد إمام، وآية سليم، ومنى جمال، بجانب ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، والفيلم من تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.


وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى حول فتاة صغيرة لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟.

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وكانت قد عرضت منصة شاهد vip خلال الأيام الماضية  فيلم ريتسا خلال الفترة القادمة ، بعد أسابيع قليلة من رفعه من دور العرض السينمائية .

فيلم "ريتسا" من بطولة أحمد الفيشاوى، عائشة بن أحمد، محمود حميدة، امير المصرى ، مريم الخشت  من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح.

 

 

 

 

ريما بيومي فؤاد مريم الخشت صلاح عبد الله الفنان محمد ثروت ايهاب فهمي ريم عبد القادر

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