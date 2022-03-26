إغلاقات تاريخية لأسواق الخليج.. والثلاثيني المصري يحقق أعلى مكاسب في 6 سنوات

حققت الأسواق الخليجية إغلاقات توصف بالتاريخية في نهاية تداولات الأسبوع، إذ سجل مؤشر السوق السعودي إغلاقا أسبوعياً فوق مستويات 12900 نقطة، وتعتبر أول مرة يغلق فوق هذا المستوى منذ عام 2006.

وأنهى المؤشر الأول الكويتي تداولات الأسبوع فوق 8900 نقطة لأول مرة في تاريخه، وأغلق المؤشر القطري بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات.

وبالحديث عن بورصة مصر، فقد حقق الثلاثيني المصري أعلى ارتفاع بوتيرة أسبوعية في أكثر من 6 سنوات.

وبالانتقال إلى يوم الجمعة، فقد سجل فوتسي أبوظبي إغلاقاً أسبوعياً فوق مستويات 11700 نقطة لأول مرة في تاريخه، وحقق سهم إعمار العقارية في سوق دبي أعلى إغلاق له في نحو 4 سنوات.



السوق السعودي:



ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.4% بالأسبوع الرابع من مارس مسجلاً مكاسب لأسبوع الثاني على التوالي، كما استطاع المؤشر تحقيق إغلاق أسبوعي فوق 12900 نقطة لأول مرة له منذ عام 2006.

هذا وارتفعت عدة أسهم إلى مسستويات تاريخية خلال الأسبوع، من ضمنها سهم دار الأركان الذي صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين.

ويعد إدراج شركة النهدي الطبية في السوق الرئيسية من أبرز أحداث الأسبوع، واستطاع السهم تحقيق ارتفاعات بنحو 20% خلال الجلسات الثلاث الأولى له بعد الإدراج.



سوق دبي المالي:



ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.9% بالأسبوع الرابع من مارس الحالي، ليغلق فوق مستويات 3400 نقطة بنهاية الأسبوع وبسيولة تجاوزت 150 مليون درهم.

هذا وقفز سهم إعمار العقارية بأكثر من 2% ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات بالتزامن مع دعوة الشركة لجمعيتها العمومية للانعقاد بتاريخ 20 أبريل المقبل للمصادقة على التوزيعات النقدية البالغة نحو 15% من رأس المال.

وشهد سوق دبي خلال الأسبوع بدء الطرح الأولي لشركة ديوا في 24 من مارس والتي من المتوقع أن تصبح الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية في سوق دبي عند إدراجها.



سوق أبوظبي المالي:



ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 1.7% في الأسبوع الرابع من مارس الحالي مسجلاً إغلاقاً أسبوعياً فوق مستويات 11700 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وشهدت الجلسة الخيرة من الأسبوع إعلان شركة أدنوك للتوزيع عن مصادقة عموميتها على التوزيعات النقدية لفترة النصف الثاني من عام 2021 والبالغة نحو 10 فلوس لكل سهم .



بورصة الكويت:



ارتفع المؤشر الأول الكويتي بنسبة 2.7% بالأسبوع الرابع من مارس ليغلق فوق مستويات 8900 نقطة لأول مرة في تاريخه.

بورصة قطر:

حقق المؤشر القطري مكاسب أسبوعية بنحو 1.8% ليغلق بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات ،



بورصة مصر:

قفز المؤشر الثلاثيني بأكثر من 9% بالأسبوع الرابع من مارس محققاً أعلى ارتفاع بوتيرة أسبوعية في نحو 6 سنوات، كما استطاع المؤشر تسجيل إغلاق أسبوعي فوق مستويات 11700 نقطة للمرة الأولى له منذ شهرين، وبهذه الارتفاعات يكون المؤشر قد عوض كامل الخسائر الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وشهد الأسبوع زخماً كبيراً بالقرارات الحكومية، والتي كان من أبرزها رفع الفائدة من قبل المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس.