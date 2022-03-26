وفد لجنة النقل يصل الأقصر لتفقد إنجازات الطرق والمحاور

وصل منذ قليل، وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،برئاسة النائب علاء عابد في زيارة لمحافظة الاقصر يقوم خلالها الوفد بجولة تفقدية الاقصر ، لعدد من المحاور ومحطة السكة الحديد والانجازات التي نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المقرر أن يستهل الوفد زيارته لمحافظة الأقصر بلقاء المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما يتفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، محور شمال الأقصر وبعض الطرق الرئيسية ،تفقد محطة قطار الأقصر.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود

و هشام عبد الرازق أمين اللجنه، ومن أمانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم، ومن وزارة النقل سالم مصطفي ، وليد عبد الرازق.