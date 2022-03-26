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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لقوام رشيق.. هذه العادات تسرع عملية إنقاص الوزن

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

إنقاص الوزن ينطوي على نهج شامل بدلاً من استراتيجية هدف واحد،  من أجل التخلص من الوزن الزائد ، عليك التركيز على إدارة الوزن أولاً ، ثم يجب عليك التحقق من استعدادك العقلي لنفسه.
يجب على المرء أن يفهم العوامل الكامنة وراء زيادة الوزن ، ومدى إدمانك للعوامل المسببة وما يجب عليك فعله للحفاظ على الإفراط في تناول الطعام تحت السيطرة.


تعتبر ممارسة الشرب غير الصحي أحد العوامل العديدة التي تساهم في زيادة الوزن. يبدو غريباً ، لكن صحيح أن عادات الشرب غير الطبيعية تزيد احتمالية تعرض الشخص للسمنة على عكس الاعتقاد بأن الشرب ليس له دور في زيادة الوزن.


فيما يلي بعض عادات الشرب التي يجب على المرء أن يعتاد عليها من أجل التحكم في الوزن:


-اشرب المزيد من الماء
إن قلة المياه لا تعيق إدارة الوزن فحسب ، بل إنها تزعج أيضًا البيئة العامة للجسم. من الناحية المثالية ، يجب على الشخص البالغ شرب 2-4 لترات من الماء يوميًا. شرب كمية كافية من الماء يساعد على حرق الدهون ويقلل الشهية وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.
بصرف النظر عن فقدان الوزن ، يوفر الماء عددًا من الفوائد الأخرى لصحة الإنسان، "قاعدة تناول أربعة إلى ستة أكواب يوميًا هي للأشخاص الأصحاء بشكل عام، من الممكن تناول الكثير من الماء إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة ، مثل أمراض الغدة الدرقية أو أمراض الكلى أو الكبد أو القلب ؛ أو إذا كنت تتناول الأدوية التي تجعلك تحتفظ بالماء ، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) وأدوية الألم الأفيونية وبعض مضادات الاكتئاب ، "وفقًا لتقرير صادر عن هارفارد هيلث.
-أضف القرفة إلى قهوة المساء
يقول الخبراء أن قدرة القرفة على إدارة مستوى السكر في الدم مفيدة للغاية في إدارة الوزن،  تحتوي القرفة على فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا وهي نعمة أخرى لمن يحاولون إنقاص الوزن، تحتوي ملعقة صغيرة من القرفة على 1.6 جرام من الألياف مما يجعلها مرشحًا مثاليًا لفقدان الوزن.
-استبدل الشاي الأخضر بكل مشروبات أخرى
يحتوي الشاي الأخضر على كمية قليلة من الكافيين وهو منبهات شائعة لحرق الدهون، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة والتي من المعروف أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي، التمثيل الغذائي العالي هو مفتاح فقدان الوزن.
- تقليل استهلاك الكحول
وفقًا للتقرير ، يمكن أن يتسبب الكحول في زيادة الوزن بأربع طرق: يمنع الجسم من حرق الدهون ، ويحتوي على نسبة عالية من الكيلوجول ، ويمكن أن يجعلك تشعر بالجوع ، ويمكن أن يؤدي إلى خيارات غذائية سيئة، من المعروف أن استهلاك الكحول يؤدي إلى جعة البطن عند الرجال.
تقول دراسة أن الشرب المنتظم يؤدي إلى زيادة خطر زيادة الوزن بنسبة 41٪. أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن بالفعل ، يزيد خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 35٪.
-القهوة السوداء هي الأفضل
تخلص من القهوة الثقيلة وابدأ بتناول القهوة السوداء البسيطة كل صباح، على الرغم من صعوبة التعرف على مذاق القهوة السوداء لأنها خالية من الكريمات والمحليات والعصائر والسكر ، إلا أن تناول القهوة السوداء بانتظام يقلل دهون البطن ويقلل الوزن الزائد، وفقًا لبعض الخبراء تحتوي القهوة السوداء على حمض الكلوروجينيك وهو مفيد جدًا لحرق الدهون.
 

المصدر:timesofindia

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