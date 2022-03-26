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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدفيديف يحدد حالات استخدام روسيا للأسلحة النووية

مدفيديف يحدد الحالات
مدفيديف يحدد الحالات التي يمكن أن تستخدم فيها روسيا الأسلحة

قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي ديمتري ميدفيديف إنه توجد عدة حالات تملك خلالها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه تم سرد كل هذه الحالات في وثيقة خاصة بذلك، وهذا يدل على عزم الدولة على الدفاع عن سيادتها، ولكن مع ذلك، في المواقف الصعبة، تكون المفاوضات هي الطريقة الأفضل والأصح.

وأضاف مدفيديف بحسب وسائل إعلام روسية: “هذه الحالات موضحة في وثيقة تم إقرارها بمرسوم رئاسي، وهذا يدل على تصميمنا على الدفاع عن استقلال وسيادة بلادنا، وعدم إعطاء أي سبب للشك حتى ولو طفيف في أننا على استعداد للرد بشكل لائق على أي تعد على بلادنا وعلى استقلالها وعلى النهج الذي تسلكه”.

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ميدفيديف بين أن هذه الحالات هي: “الأولى بينها، هو تعرض روسيا لضربة صاروخية مع استخدام وسائل التدمير النووي. الحالة الثانية هي استخدام مختلف الأسلحة النووية ضد روسيا أو حلفائها. الحالة الثالثة هي التعدي على البنية التحتية الحيوية، مما يؤدى إلى شل نشاط قوات الردع النووي الروسية. والحالة الرابعة هي عندما يتم تنفيذ عمل عدواني ضد روسيا أو حلفائها، مما يؤدى إلى تهديد وجود البلاد ذاتها، حتى بدون استخدام الأسلحة النووية، أي باستخدام أسلحة تقليدية”.

روسيا أوكرانيا بوتين كييف موسكو

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