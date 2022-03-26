رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

ظهر الفنان تامر حسني، في مقطع فيديو تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من حفل زفاف ابنة الفنانة أصالة نصري، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 25 مارس بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وظهر تامر حسني، في الفيديو وهو يغني أغنيته الشهيرة «سي السيد» للإعلامية رضوى الشربيني -المعروفة بانحيازها للمرأة ومهاجمتها للرجال- لكنها تلقت كلمات الأغنية بالضحك والتفاعل مع «تامر»، الذي حرص على المزاح معها وتوجيه كلمات الأغنية لها.

تامر حسني يشعل حفل زفاف ابنة أصالة

حرص الفنان تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، على مشاركة الفنانة أصالة فرحتها فى حفل زفاف ابنتها شام الذهبي ، والذى يقام حالياً داخل أحدى الفنادق بالقاهرة .

وقام الفنان تامر حسني بغناء “ كل مرة بشوفك فيها ” للعروسين .

أعمال تامر حسني المُقبلة

وفي سياق آخر، كشف الفنان تامر حسنى، عن انضمام الفنانة الشابة هدى المفتى لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب تامر حسنى عبر انستجرام: "انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفنى الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.