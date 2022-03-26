عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شخص في قبضة الأمن لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة

المتهم
المتهم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ، جهودا في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - مقيم بذات العنوان) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المحل ملكه عُثر على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

وفاة رجائي عطية نقيب المحامين عن عمر يناهز 84 عاما

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

كشف عدد ساعات الصوم.. معهد الفلك: عدة رمضان هذا العام 30 يوما

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

ترشيحاتنا

استعدادا لرمضان.. لجنة الإعلام تعلن تشكيل لجان رصد صورة المرأة فى الدراما

بقيمة 2 مليون جنيه.. هيئة الدواء تضبط أدوية مهربة وغير مسجلة

الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة مواطن لديه 6 أبناء بينهم 3من ذوي الهمم

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مسجد عمرو بن العاص

الشكاوى الحكومية تتدخل لصرف معاش ومستحقات مواطن

محافظ القليوبية: تيسير الإجراءات أمام موردى الأقماح بالشون وصوامع التخزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

فيديو

تفاصيل عودة إنفلونزا الطيور في بعض الدول الأوروبية.. فيديو جراف

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

البق والبعوض.. فيروس غامض في إفريقيا ينتقل للبشر

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

اﻟﻤﺰﻳﺪ