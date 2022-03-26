سقوط شخص في قبضة الأمن لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ، جهودا في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - مقيم بذات العنوان) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المحل ملكه عُثر على (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")
وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.