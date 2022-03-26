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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

في احتفالية عيد الأم.. ألسن عين شمس تكرم مجموعة من الإداريين

ألسن عين شمس تحتفل
ألسن عين شمس تحتفل بعيد الأم وتكرم جهازها الإداري

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ كلية الألسن جامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة عيد الأم وتكريم الإداريين المحالين للمعاش ومديري وموظفي الإدارات المختلفة بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة سلوى رشاد عميد  كلية  الألسن جامعة عين شمس.

وخلال كلمتها الافتتاحية للاحتفال أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية  الألسن جامعة عين شمس ، أن العملية التعليمية قائمة غلى أضلاعها الثلاث وهى عضو هيئة التدريس والإداريين والطالب، مشيرة إلى أن الجهاز الإداري يعد أحد الركائز المهمة في إنجاح العملية التعليمية، بما تمتلكه من كوادر إدارية قادرة على تطبيق السياسات العامة بالجامعة والدولة.

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وشددت على أهمية النهوض بالعنصر البشري وتدريبه على الأنظمة الحديثة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وأشادت بمجهودات العنصر الإداري في مساهمتهم في إتمام عمليات ميكنة الامتحانات وإدارة شئون الطلاب وإدارة شئون الخريجين وأعضاء هيئة التدريس، وغيرها من الإدارات التى اتمت مهمتها على أكمل وجه في ظل ظروف عصيبة شهدها العالم أجمع عقب جائحة كورونا وما أسفر عنها من تداعيات كان لها جانب إيجابي بالإسراع في ميكنة العملية التعليمية لمواكبة تطورات الأحداث العالمية.

من جانبها تناولت يمنى صفوت، وكيل كلية  الألسن جامعة عين شمس، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جهود العاملين بالكلية في المحافظة على ارتقائها قي مختلف أعمالهم المنوطة بهم داخل إداراتهم.

وأكدت أن مناسبة عيد الأم خير مناسبة للأحتفال بالسادة الإداريين المحالين على  المعاش والقائمين على رأس العمل، خاصة وأن العدد الغالب على الجهاز الإداري من السيدات و هنا يبرهن على أن السيدة المصرية قادرة على تحقيق النجاح في مختلف الأماكن.

وخلال الإحتفالية قامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية  الألسن جامعة عين شمس ، بتسليم المكرمين شهادات تقدير ودروع تقديرًا غلى اسهاماتهم في خدمة العملية التعليمية طوال العام.

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