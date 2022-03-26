قافلة تنموية شاملة من جامعة عين شمس لأهالي الشلاتين وحلايب وأبورماد

من 27 إلى 31 من مارس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ، قافلة تنموية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر وذلك في الفترة من 27 إلى 31 من مارس الجاري ، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وتنطلق فعاليات القافلة التنموية الشاملة تحت إشراف عام الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وإشراف سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقد سافر فريق من جامعة عين شمس لمحافظة البحر الأحمر لتجهيز المقر المتكامل المخصص لأعمال القافلة منذ يوم 19 من مارس 2022 إيذاناً ببدء الأعمال الرسمية للقافلة اعتباراً من 27 مارس 2022.

ومن المقرر أن تضم فعاليات القافلة عيادات طبية مجانية في مختلف التخصصات الطبية مثل الرمد والباطنة والعظام والجلدية والأطفال والصدر والجراحة العامة و الأسنان و الأنف والأذن والحنجرة و العصبية والنفسية و أمراض النساء إلى جانب التحاليل الطبية والأشعات، كما يتم صرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة، هذا إلى جانب قياس الضغط والسكر.

كما يتم فتح فصول محو أمية واستخراج شهادات وعمل اكتتابات للمتحررين من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة، فضلاً عن حملات التوعية التي يحاضر بها الدكتور طارق عبد الفتاح .

يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية و تنفيذاً لرؤية مصر 2030.