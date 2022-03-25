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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بناء الانسان.. في الجمهورية الجديدة.. المؤتمر العاشر لجامعة عين شمس 29 مارس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس  مؤتمرها العلمي العاشر للجامعة بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (تجربة قطاع الجامعات في المملكة المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ السابقة COP26 والمساهمات الإجمالية التي يمكن أن تقدمها الجامعات لجدول الأعمال المناخي، وكيف يمكن العمل معاً عن طريق
الشبكات الدولية المختلفة) بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، 
الدكتور محمد عبد العاطي 
وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور ستيفن دافيسون نائب مدير كامبريدج زيرو، قائد التعاون الدولي في شبكة الجامعات COP26 ، الدكتورة أليسا جيلبرت رئيس شبكة الجامعات COP26 ومدير السياسات والترجمة في معهد غرانثام لتغير المناخ، كلية لندن الإمبراطورية، الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

يشارك بالمؤتمر العلمي العاشر للجامعة عدد من الجامعات المصرية والعالمية وعدد من شركاء جامعة عين شمس فى مختلف المجالات.

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ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر في الفترة ٢٩ - ٣١ من مارس الجاري.

يشارك بأعمال المؤتمر عدة قطاعات تشمل قطاع العلوم الطبية، قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية وقطاع العلوم الزراعية.

واوضح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن حضور فعاليات المؤتمر سيكون مجانا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من داخل الجامعة.

وتعتبر شهادة حضور المؤتمر بمثابة دورة تدريبية من دورات ترقية  أعضاء هيئة التدريس، كما تعتبر شهادة حضور المؤتمر أحد متطلبات تشكيل لجنة التحكيم ومناقشة الرسالة.

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