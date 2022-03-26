ضبط كميات من الدواجن والأرز غير صالحة في القليوبية

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، كمية من مقطعات الدواجن وأرز وملح مجهولين المصدر وبدون اى بيانات خلال حملة تموينية مكبرة على الاسواق والمحال التجارية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 2 طن من مقطعات الدواجن بها تغيير بالخواص الطبيعية وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما تم ضبط 4 أطنان أرز وملح بدون أي بيانات او مستندات داخل مخزن لبيع السلع الغذائية، لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، وحرر محضر بالمخالفات وتولت النيابة التحقيق.