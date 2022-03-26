إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية تعطل الحركة المرورية بسبب حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين الأولى نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها، في اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف مجهزة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانين الطريق لتسيير الحركة المرورية ومصالح المسافرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.