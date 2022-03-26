انطلاق أولى فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بأسيوط

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة أولى عروضها ضمن مهرجان نوادى المسرح الإقليمي الذى تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي على مسرح قصر ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، خلال الفترة من ٢٧ مارس حتى ١ أبريل ٢٠٢٢، حيث يشارك فرع ثقافة سوهاج بسبعة عروض مسرحية

وهم "النحات، الخروج" يوم الاثنين ٢٨ مارس،"أربعة غرب، " لما طلعت روحي"

اما الثلاثاء فيعرض "اظلام، دم السواقى"، أما يوم٣٠ مارس يشارك قصر ثقافة طهطا بعرض "مدينة النساء"، وبيت ثقافة منفلوط التابع لفرع ثقافة أسيوط بعرض "هزيع الصمت"، كما يشارك فرع ثقافة المنيا بأربعة عروض مسرحية منها عرض"سالب واحد" يوم ٣١مارس، "الدرع"، أما يوم ١ أبريل يقدم قصر ثقافة المنيا عرض "مطلوب مخرج"، كما تقدم ثقافة ملوي عرض"أحداث لا تمت بصلة".