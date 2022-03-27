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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة الشيوخ تناقش أزمة الأسمدة وخطة التموين لتوفير السلع في رمضان.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أربعة اجتماعات خلال الأسبوع الجارى.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماعين الأول والثاني اليوم الأحد ، تقرير اللجنة بشأن اقتصاديات الأسمدة الكيماوية.

كما تعقد اللجنة خلال اجتماعيها  الثالث والرابع غدا الإثنين ، جلسة استماع بالإشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة،  بشأن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو امدادات القمح خلال المرحلة الحالية والمقبلة واستعراض سياسة الوزارة في إقامة المعارض الداخلية وتوفير السلع للمواطنين قبل موسم رمضان والقضاء علي احتكار التجار ، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكانت اللجنة قد أوصت خلال اجتماعها السابق، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان، وذلك بعد استعراضها دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر،  بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة،  أن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفا، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من  ٢٥ فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.  

وتابع، نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضى وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضى، بغض النظر عن حجم الحيازة، مضيفا، لدينا حاليا نحو ٧مليون فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات او البنك الزراعى، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى، ان مصانع الأسمدة في مصر تنتج  نحو سبعة مليون طن، وأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة ٥٥ في المائة من انتاج المصانع الى الجمعيات الزراعية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن، للمساحات الأقل من ٢٥ فدان، ونسبة ١٠ في المائة للسوق المحلى بالسعر الحر،  متابعا، كان ذلك السعر يعادل نحو ٣٠ في المائة من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ جلسة استماع وزارة التموين والتجارة الداخلية إمدادات القمح اقتصاديات الأسمدة الكيماوية

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