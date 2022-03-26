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حال وقوع أعطال

أيمن حمزة: محطة الكهرباء العائمة تستهدف سرعة الإمداد بالتغذية داخلياً وخارجياً|فيديو

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سفينة للعمل كمحطة كهرباء عائمة بقدرة تتراوح بين "100 و125 ميجاوات".

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن محطة الكهرباء العائمة تستهدف سرعة الإمداد بالتغذية الكهربائية؛ حال وقوع أعطال سواء داخلية أو خارجية لدول الجوار.

 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن محطة توليد الكهرباء العائمة تحقق المرونة والسرعة اللازمين للتغذية بالطاقة في أي مدينة ساحلية يحدث فيها أعطال أو طوارئ، مشيرًا إلى أن شبكة الكهرباء الداخلية، وما يتم إنتاجه من طاقة منهم.. يغطي جميع احتياجاتنا.

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