الأسعار الجديدة للسيارة نيسان سنترا 2022 .. تعرف عليها

ارتفعت الأسعار الخاصة بجميع سيارات نيسان المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة سنترا والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت الزيادة الاخيرة بنسبة قدرها 35 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

نيسان سنترا موديل 2022

تستمد السيارة نيسان سنترا موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء خماسية السرعات، تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي.

وتحتوي السيارة نيسان سنترا موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية AIRBAGS، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للأبواب، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة خلفية.

وترتكز السيارة نيسان سنترا موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2700 مم مدعومة بجنوط رياضية، مع نسبة طول كلي بلغت 4615 مم، وبعرض يبلغ 1760، و 1495 مم للارتفاع، و 165 سم للخلوص الأرضي، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية كبيرة الحجم تتسع إلى 510 لتر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة نيسان سنترا موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى نيسان سنترا موديل 2022 بقيمة قدرها 327.500 ألف جنيه بدلاً من 292.500 ألف جنيه.

الفئة الثانية نيسان سنترا موديل 2022 بقيمة قدرها 345.500 ألف جنيه بدلاً من 310.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة نيسان سنترا موديل 2022 بقيمة قدرها 364.400 ألف جنيه بدلاً من 314.400 ألف جنيه.

الفئة الرابعة نيسان سنترا موديل 2022 بقيمة قدرها 368.400 ألف جنيه بدلاً من 318.400 ألف جنيه.