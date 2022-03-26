أصالة في افتتاح «الدوم»: «التاريخ أكد أن الأرياف والأقاليم أكتر ناس أثبتوا موهبتهم»

افتتحت المطربة أصالة الحلقة النهائية من برنامج الدوم بأحدى اغنيها شكرا، التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير وحظيت إعجاب الجميع.

وقالت أصالة بعد انتهاء الأغنية: الدوم فيها العدل المطلوب والتاريخ اثبت ان الأرياف والأقاليم أنهم أكتر ناس أثبتوا موهبتهم".

وكان العدد النهائي للمتسابقين في الحلقة الأخيرة من الدوم 11 متسابق، سيفوز من بينهم 6 بالتقسيم على الـ 3 فئات، 2 من الغناء، 2 من التمثيل، 2 من التقديم التلفزيوني.

ويذاع برنامج الدوم علي فضائية "on tv", وتتكون لجنة تحكيم الحلقة النهائية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب كل من الفنان القدير حسين فهمي والفنان كريم عبد العزيز والمطربة السورية أصالة.