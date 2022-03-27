جورج وسوف يحيي حفلا بمدينة طابا| تفاصيل

يستعد المطرب الكبير جورج وسوف لاحياء حفلا بمدينة طابا يوم 13 مايو القادم، ويقدم لمحبيه عدد من اشهر اغانيه.

وكان قد جورج وسوف، جمهوره ومتابعيه صورة له من إحدى حفلاته الأخيرة، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلي جانب آخر ردّ الفنان جورج وسوف، على كثرة شائعات وفاته التي تلاحقه دائماً.



وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أنا بخير ولم أعد أنزعج من تلك الشائعات لأنها هي ضريبة النجاح والشهرة وأنا صحتي جيدة".

وتابع: "أتمنى أن يتعب أو يزهق مروجو تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائمًا، وأنا بخير".



ويستعد الفنان جورج وسوف، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “بعود عني” حيث قام بنشر فيديو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.