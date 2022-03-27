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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورج وسوف يحيي حفلا بمدينة طابا| تفاصيل

صدى البلد

يستعد المطرب الكبير جورج وسوف لاحياء حفلا بمدينة طابا يوم 13 مايو القادم، ويقدم لمحبيه عدد من اشهر اغانيه.

وكان قد جورج وسوف، جمهوره ومتابعيه صورة له من إحدى حفلاته الأخيرة، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلي جانب آخر ردّ الفنان جورج وسوف، على كثرة شائعات وفاته التي تلاحقه دائماً.

جورج وسوف يُشارك جمهوره بصورة عبر إنستجرام من إحدى حفلاته

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وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أنا بخير ولم أعد أنزعج من تلك الشائعات لأنها هي ضريبة النجاح والشهرة وأنا صحتي جيدة".

وتابع: "أتمنى أن يتعب أو يزهق مروجو تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائمًا، وأنا بخير".


ويستعد الفنان جورج وسوف، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “بعود عني” حيث قام بنشر فيديو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

اخبار الفن الفنان جورج وسوف جورج وسوف عبد الرحمن أبو زهرة شائعات

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