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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رقص عبد الرحمن أبو زهرة بالعصا.. جورج وسوف على كرسي متحرك

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة وحفيدته

نشر قسم الفن في موقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة ومن أبرزها الاتي:

عبد الرحمن أبو زهرة يرقص بالعصا فى زفاف حفيدته.. فيديو
تداول رواد السوشيال ميديا ، فيديو للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو يرقص بالعصا في حفل زفاف حفيدته سارة صبري .

وتصدر الفيديو ترند تويتر وجاءت ابرزت التغريدات كالاتى :

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو
تحدثت الفنانة هند صبرى مجددا عن دور منى زكى فى فيلم “أصحاب ولا أعز” وذلك خلال برنامج BMyGuest على اليوتيوب.

وقالت هند صبرى : “منى زكي ممثلة عظيمة وأراء الناس والشارع غير السوشيال ميديا، مش دة نبض الشارع الحقيقى”.

وأضافت هند صبرى : “السوشيال ميديا عملت نوع من أنواع الوهم، والسوشيال ميديا بتغش في رأي العام”.

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يظهر على كرسى متحرك بأحد الشواطئ
نشر الفنان جورج وسوف، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء تواجده على أحد الشواطئ.

وظهر جورج وسوف فى الفيديو، وهو على كرسى متحرك حيث حرص عدد من جمهوره أن يلتقط الصور التذاكارية معه.

قصة دموع غادة عادل أمام مجدى الهواري ومرضها بالتهاب في المثانة
تصدرت الفنانة غادة عادل تريند جوجل بعد أن أعلنت عن إصابتها أمس ونقلها الى المستشفى وتبين انها تعرضت الى حالة تسمم فى الدم وهو الامر الذى تسبب فى حالة من الجدل حول أبعاد إصابتها.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنانة غادة عادل. 

استمرار التراجع.. 300 ألف جنيه إيرادات 7 أفلام أمس
تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شديدة على الإيرادات في الفترة الحالية بين 7 أفلام، هي: "فيلم الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وتماسيح النيل وقمر 14 وحامل اللقب و11.11”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش الفني.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد رفع فيلم معالي ماما حيث حققت الأفلام أمس إيرادات ضعيفة وصلت إلى 303219 جنيها.

عبد الرحمن أبو زهرة منى زكى هند صبري جورج وسوف Arts Entertainment

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