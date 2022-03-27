آخر كلمات الطفل الإماراتي سلطان المقبالي قبل مصرعه في البئر

لقي الطفل الإماراتي سلطان المقبالي مصرعه، بعد سقوطه في بئر عميق، في إحدى مناطق الإمارات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية آخر كلمات الطفل الإماراتي قبل مصرعه، حيث كان يخاطب والده ويطالبه بإخراجه من البئر.

وقال الطفل الراحل:"بابا طلعني ما أشوف" و"بابا متى بتطلعني".

وأعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنها تلقت أمس بلاغا بشأن سقوط طفل عمره 3 سنوات في بئر عمقها 72 مترا، وأنها على الفور تحركت وأرسلت فرق خاصة لإخراج الطفل، لكنه توفي.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة المواطنين إلى ردم جميع الآبار القريبة من محيط المنازل للحفاظ على سلامة الأطفال، كما حثت المواطنين على عدم تناول أي صور ومعلومات ذات صلة بخصوصية أسرة الطفل.

ويشار إلى أن وفاة الطفل الإماراتي تعيد إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان.