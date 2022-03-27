بريطانيا تكشف آخر تطورات الحرب..روسيا تواصل استهداف المناطق الاستراتيجية بأنحاء أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، عن آخر التطورات الميدانية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا تواصل قصف الأهداف الاستراتيجية في أنحاء أوكرانيا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تواصل ضرب أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك استهداف العديد من المناطق المدنية المكتظة بالسكان.

وأضافت أن روسيا تواصل الاعتماد على الذخائر التي تطلق من داخل المجال الجوي الروسي من أجل الحد من تعرض طائراتها للدفاعات الجوية الأوكرانية.

ذكرت الولايات المتحدة أن هذه الأسلحة لديها معدل فشل يصل إلى 60٪، مما يجبر روسيا على التحول إلى صواريخ أقل تطورا.

وتابعت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا واصلت مهاجمة البنية التحتية المدنية والعسكرية في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا.

كما واصلت استهداف العاصمة الأوكرانية كييف، وإطلاق النار على مناطق الضواحي ومباشرة في المدينة.

وأكملت أن القوات المسلحة في بيلاروسيا، وهي حليفة لروسيا، تجري أنشطة تدريبية في مناطق بريست ومينسك وجرودنو.