تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على صناعة السيارات.. صور

اتخذت العديد من الكبرى الرئيسية في عالم صناعة السيارات العالمية إجراءات حاسمة بسبب الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وأوقفت العديد من الشركات المصنعة العالمية عمليات التسليم إلى روسيا، بينما اضطر آخرون إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا بسبب نقص قطع الغيار من الموردين المقيمين في أوكرانيا.

ومن بين الشركات المصنعة المتضررة حتى الآن Groupe Renault و BMW و Jaguar Land Rover و Stellantis و Volkswagen Group.

تتطورات صناعة السيارات مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قطع الكثير العلاقات مع شركاء في روسيا، وهي ثامن أكبر سوق للسيارات في العالم، وتم بيع حوالي 1.666.780 سيارة في البلاد العام الماضي - أكثر من كندا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.

من المتوقع حدوث المزيد من المشكلات الناشئة عن سلاسل التوريد المتأثرة في الأسابيع القادمة، وفي غضون ذلك التزمت شركات مثل Ford و Skoda بدعم العمال الأوكرانيين المتضررين من الحرب.

أفادت رويترز أن جنرال موتورز أوقفت بعض أعمالها في روسيا، وستوقف الشركة الأمريكية كل الصادرات للبلاد قائلة: "أفكارنا مع الشعب الأوكراني في هذا الوقت. فقدان الأرواح مأساة ، واهتمامنا الأساسي هو سلامة الناس في المنطقة". تبيع الشركة حوالي 3000 سيارة في روسيا كل عام.

هوندا

أوقفت شركة هوندا تصدير السيارات والدراجات النارية إلى روسيا اعتبارًا من يوم الأربعاء 2 مارس، الشركة اليابانية ليس لديها أي مصانع في البلاد، لكن متحدثًا باسم الشركة قال لرويترز إن التحديات مع شحن المركبات وكذلك سداد المدفوعات هي السبب.

بالعودة إلى عام 2020، أعلنت هوندا أنها ستتوقف عن بيع السيارات الجديدة في روسيا بحلول عام 2022، فقد باعت 1836 سيارة فقط هناك في عام 2019 و 1406 في عام 2020.

جاكوار لاند روفر

أوقفت شركة Jaguar Land Rover (JLR) تسليم المركبات المتجهة إلى روسيا، وقالت الشركة البريطانية إن أولويتها هي "رفاهية القوى العاملة بأكملها وعائلاتهم، بالإضافة إلى أولئك الموجودين داخل شبكتنا الممتدة".

وقالت في بيان: "السياق العالمي الحالي يعرضنا أيضًا لتحديات تجارية، لذا فإننا نوقف تسليم المركبات إلى السوق الروسية مؤقتًا ونراقب الوضع باستمرار نيابة عن قاعدة عملائنا العالمية".

ذكرت بي بي سي أن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تزيد من صعوبة بيع السيارات في البلاد.

ميتسوبيشي

ذكرت ميتسوبيشي إنها قد تعلق إنتاج وبيع المركبات لروسيا بسبب احتمال انقطاع الإمدادات، وفقا لرويترز، الشركة اليابانية لديها 141 وكالة بيع في البلاد.

تسلا

ستدعم تسلا الموظفين الذين تم تجنيدهم في القوات العسكرية الأوكرانية بأجر لا يقل عن ثلاثة أشهر، وستقوم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأمريكية بتقييم تأثير الغزو الروسي للدولة المجاورة لها في غضون ثلاثة أشهر.

قامت الشركة أيضًا بشحن دفعة ثانية من معدات Starlink الفضائية، والتي ستوفر اتصال إنترنت ثابتًا للمنطقة، وقالت تسلا أيضًا إن سائقي المركبات الكهربائية الأخرى يمكنهم دفع رسوم مجانًا في بعض شواحنهم الفائقة في المجر وبولندا وسلوفاكيا.

لا تعمل Teslaمن الناحية الفنية في أوكرانيا، لكن الشركة تدعي أن هناك حوالي 5000 مالك Tesla في البلاد.