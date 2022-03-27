عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على صناعة السيارات.. صور

تتطورات صناعة السيارات
تتطورات صناعة السيارات مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اتخذت العديد من الكبرى الرئيسية في عالم صناعة السيارات العالمية إجراءات حاسمة بسبب الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وأوقفت العديد من الشركات المصنعة العالمية عمليات التسليم إلى روسيا، بينما اضطر آخرون إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا بسبب نقص قطع الغيار من الموردين المقيمين في أوكرانيا.

ومن بين الشركات المصنعة المتضررة حتى الآن Groupe Renault و BMW و Jaguar Land Rover  و Stellantis و Volkswagen Group.

تتطورات صناعة السيارات مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قطع الكثير العلاقات مع شركاء في روسيا، وهي ثامن أكبر سوق للسيارات في العالم، وتم بيع حوالي 1.666.780 سيارة في البلاد العام الماضي - أكثر من كندا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.

من المتوقع حدوث المزيد من المشكلات الناشئة عن سلاسل التوريد المتأثرة في الأسابيع القادمة، وفي غضون ذلك التزمت شركات مثل Ford و Skoda بدعم العمال الأوكرانيين المتضررين من الحرب.

أفادت رويترز أن جنرال موتورز أوقفت بعض أعمالها في روسيا، وستوقف الشركة الأمريكية كل الصادرات للبلاد قائلة: "أفكارنا مع الشعب الأوكراني في هذا الوقت. فقدان الأرواح مأساة ، واهتمامنا الأساسي هو سلامة الناس في المنطقة". تبيع الشركة حوالي 3000 سيارة  في روسيا كل عام.

 

هوندا

أوقفت شركة هوندا تصدير السيارات والدراجات النارية إلى روسيا اعتبارًا من يوم الأربعاء 2 مارس، الشركة اليابانية ليس لديها أي مصانع في البلاد، لكن متحدثًا باسم الشركة  قال لرويترز إن التحديات مع شحن المركبات وكذلك سداد المدفوعات هي السبب.

بالعودة إلى عام 2020، أعلنت هوندا أنها ستتوقف عن بيع السيارات الجديدة في روسيا بحلول عام 2022، فقد باعت 1836 سيارة فقط هناك في عام 2019 و 1406 في عام 2020.

 

جاكوار لاند روفر

أوقفت شركة Jaguar Land Rover (JLR) تسليم المركبات المتجهة إلى روسيا، وقالت الشركة البريطانية إن أولويتها هي "رفاهية القوى العاملة بأكملها وعائلاتهم، بالإضافة إلى أولئك الموجودين داخل شبكتنا الممتدة".

وقالت في بيان: "السياق العالمي الحالي يعرضنا أيضًا لتحديات تجارية، لذا فإننا نوقف تسليم المركبات إلى السوق الروسية مؤقتًا ونراقب الوضع باستمرار نيابة عن قاعدة عملائنا العالمية".

ذكرت بي بي سي أن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تزيد من صعوبة بيع السيارات في البلاد.

 

ميتسوبيشي

ذكرت ميتسوبيشي إنها قد تعلق إنتاج وبيع المركبات لروسيا بسبب احتمال انقطاع الإمدادات، وفقا لرويترز، الشركة اليابانية لديها 141 وكالة بيع في البلاد.

 

تسلا

ستدعم تسلا الموظفين الذين تم تجنيدهم في القوات العسكرية الأوكرانية بأجر لا يقل عن ثلاثة أشهر، وستقوم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأمريكية بتقييم تأثير الغزو الروسي للدولة المجاورة لها في غضون ثلاثة أشهر.

قامت الشركة أيضًا بشحن دفعة ثانية من معدات Starlink الفضائية، والتي ستوفر اتصال إنترنت ثابتًا للمنطقة، وقالت تسلا أيضًا إن سائقي المركبات الكهربائية الأخرى يمكنهم دفع رسوم مجانًا في بعض شواحنهم الفائقة في المجر وبولندا وسلوفاكيا.

لا تعمل Teslaمن الناحية الفنية في أوكرانيا، لكن الشركة تدعي أن هناك حوالي 5000 مالك Tesla في البلاد.

أوكرانيا روسيا صناعة السيارات الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

ساويرس:‏اللى كان نفسه أكون بوزع فلوس بمباراة مصر والسنغال يخش ينام ويحلم|فيديو

لا تنخدعوا بالأجواء نهارا.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 16 درجة ليلا

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

موضوعات متعلقة

مرسيدس تكشف عن سلسلة GT Track احتفالاً بـ55 عاماً على تأسيس AMG .. صور

وش السلندر.. تعرف عليه وأسباب تلفه

«تسلا» تتسلم أولى سياراتها الكهربائية المنتجة من مصنع Gigafactory في برلين

مازيراتي جريكال 2022 بمحرك V6 بقوة 523 حصان | صور

BMW تكشف أحدث مميزات سيارتها i7 سيدان الجديدة الفاخرة.. صور

رولز رويس تركز على إطلاق سبيكتر الجديدة على حساب داون ورايث.. صور

جيب تكشف النقاب عن محرك جديد بقوة أكثر من 500 حصان.. صور

رؤساء صناعة السيارات يدعون إلى لبناء نقاط شحن كهربائية موحدة

ترشيحاتنا

آخر كلمات الطفل الإماراتي سلطان المقبالي قبل مصرعه في البئر

اليوم.. الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع المحافظات

سماع دوي انفجارات غرب أوكرانيا..وإطلاق 4 صواريخ من بيلاروسيا

البيت الأبيض: بايدن لم يقصد بتصريحاته الأخيرة الدعوة إلى تغيير النظام الروسي

متى ترفع الأعمال في شهر شعبان ؟ انتظرها في هذه الأيام

آبل تحقق المستحيل .. وتعتزم السماح بشراء أجهزتها بالتقسيط عبر خدمة اشتراك شهرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ