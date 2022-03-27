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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وأوكرانيا تتفقان على ممرين لإجلاء المدنيين

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اليوم الأحد، إن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ممرين لإجلاء المدنيين من مناطق الخطوط الأمامية، بما في ذلك السماح للأشخاص بالمغادرة بسيارات خاصة من مدينة ماريوبول.

وفي وقت سابق من اليوم، وجهت كييف، اتهاما لموسكو بالبدء في تدمير المستودعات النفطية ومخازن المواد الغذائية الأوكرانية.

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وحسب "رويترز"، قال مستشار وزير الداخلية في أوكرانيا، فاديم دينيسينكو، اليوم الأحد، إن روسيا بدأت في تدمير مستودعات النفط ومخازن المواد الغذائية.

وأضاف  دينيسينكو أن بدء روسيا في تدمير مخازن الوقود والأغذية الأوكراني يعني أن الحكومة ستضطر إلى توزيع مخزونات كليهما في المستقبل القريب.

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