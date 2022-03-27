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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تأجيل حفل رامى جمال ورامى صبرى بمركز المؤتمرات بمدينة مصر

رامي جمال ورامي صبري
رامي جمال ورامي صبري

كشفت الجهة المنظمة لحفل المطربين رامى صبرى ورامى جمال وفريق مسار إجبارى بـ مركز القاهرة للمؤتمرات الدولية بمدينة نصر عن تأجيل الحفل المقرر إقامته ٣٠ مارس الجارى دون تحديد موعد اخر للحفل.

كان الفنان رامى صبرى وزوجته، قد حلا ضيفين على برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت شيرين عادل زوجة رامى صبري عن بداية تعارفهما قائلة: "جوازنا مكنش تقليدى وبداية تعارفنا كنت مع صاحبتى وحبيبتى مى كساب، وكنا خارجين وقاتللى نروح نقعد في كافيه شوية، وبعدين قاتللى إيه ده رامى صبرى أهو".


وتابعت مى كساب: "كانت مقابلة صدفة وهى وقفت سلمت عليه لأنهم أصحاب جدًا، وأنا واقفة بعيد شوية لأنى معرفهوش بشكل شخصى، وراح جايلى وقالى ممكن اعرف اسمك إيه وقلتله شيرين وقالى الاسم ده أنا بحبه جدًا، ومن هنا كانت البداية"، ثم أهدى رامى صبرى لها 3 أغنيات خلال الحلقة هم، أغنية "تعالى"، وأغنية "عجبتنى"، وأغنية "أسيبك يومين".

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واختتم رامى صبرى الحلقة بتوجيه عدة رسائل، قائلاً: "على المستوى الشخصى كنت أتمنى كريم أخويا مايكنش في حتة تانية ويتوفى، وكان نفسى يكون معايا وربنا يصبر أمى ووالدى وأخواتى ولكن هى الدنيا فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة وربنا اللى عاوزة هو اللى هيكون".


وتابع: وعاوز أوجه رسالة للشباب الصغير اللى لسه معندهوش خبرة كتير لازم يركز في حياته وصحته وشغله ويوصل لهدفه وأى صديق سوء لازم يبعد عنه، وبشكر كل جمهورى اللى علطول بيتابعنى، وبشكر مراتى لأنها ست جدعة جدًا وزوجة أصيلة وبتخلى بالها من زوجها وبيتها وأولادها وأنا بحبها جدًا".

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