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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاؤل حذر في أوكرانيا بعد محادثات مع بايدن.. ما السبب؟

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إنه يشعر “بتفاؤل حذر” بعد محادثات مع شخصيات بارزة في الحكومة الأمريكية، بقيادة الرئيس جو بايدن، في العاصمة البولندية وارسو.

كما شارك في الاجتماع وزير الدفاع لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى جانب وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا.

وحسب “روسيا اليوم”، قال كوليبا، إن بلاده تلقت “وعودًا إضافية من الولايات المتحدة حول كيفية تطور تعاوننا الدفاعي”.

وأضاف أن “كييف وواشنطن اتفقتا على السبل الممكنة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي للضغط عليها لفرض مزيد من العقوبات على روسيا”.

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وقال بيان نشره البيت الأبيض إن “الرئيس بايدن أطلع الوزيرين الأوكرانيين على جهود الولايات المتحدة لحشد العالم لدعم حرب أوكرانيا ضد العدوان الروسي”، وإجراءاتها المستمرة لمحاسبة الرئيس بوتين.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تم اتخاذها “بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا”، بما في ذلك من خلال العقوبات الجديدة التي أعلنها الرئيس في بروكسل في 24 مارس.

وتمثل المحادثات في بولندا أول لقاء وجهاً لوجه بين بايدن وكبار المسؤولين الأوكرانيين منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير

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