موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

شهدت البلاد مؤخرا موجة صقيع بالرغم من انتهاء فصل الشتاء رسمياً يوم 20 مارس ولكن استمرت حالة الطقس الباردة تسيطر على الأجواء مع بدء فصل الربيع، وكانت درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل ليسود طقس شديد البرودة، مع تساقط الأمطار خلال بعض الأيام الماضية، لكن بدءاً من اليوم سنشهد تحسن ملحوظ في حالة الطقس وحتى نهاية الأسبوع الحالي .

هيئة الأرصاد الجوية طمأنت المواطنين عن حالة الطقس وأكدت انتهاء الموجة الباردة وأن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءًا من أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت الأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود أجواء دافئة بكافة المحافظات، يصاحبها انعدام لفرص سقوط الأمطار .

لكن مازلت الأجواء الباردة تسيطر على الفترة الليلية خلال تلك الأيام، وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، فإنه يكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو