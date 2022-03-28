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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دافيء على القاهرة.. حالة الطقس اليوم الاثنين 28-3-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28-3- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أية جمال الدين: إن الجو اليوم أفضل كثيرًا من الأيام الماضية، ونحن الآن فى فصل الربيع، و اليوم يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة و رياح على جميع المحافظات.

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة حتى السبت المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى  28 درجة علي القاهرة الخميس كما تسجل 34 السبت المقبل على القاهرة فيما تسجل 39 على جنوب الصعيد ، كما تظهر الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد وخاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الانخداع في هذا الارتفاع خاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامى لهيئة الارصاد الجوية،إنه مع بداية شهر رمضان الكريم ستصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية.

ونوهت إلى أن فصل الربيع سيشهد هذا العام تقلبات جوية حادة في حالة الطقس، وتظهر هذه التقلبات في الفارق بين درجات الحرارة الصغري خلال الليل والعظمى نهارا والتي قد تصل إلى اكثر من 10 درجات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين ، طقس دافيء نهارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الإسكندرية 21 12
وادي النطرون 23 11
طنطا 23 11
شبين الكوم 23 11
دمنهور 23 12
بلطيم 21 11
مطروح 19 12
السلوم 19 9
سيوة 24 9
بورسعيد 20 13
دمياط 18 11
الزقازيق 23 10
المنصورة 22 11
الاسماعيلية 23 11
السويس 22 11
العريش 20 10
رفح 19 9
رأس سدر 22 13
نخل 20 6
نويبع 23 14
طابا 21 13
كاترين 16 4
الطور 22 14
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 24 10
بني سويف 25 9
المنيا 26 9
أسيوط 26 9
سوهاج 27 9
قنا 29 10
الأقصر 32 11
أسوان 33 12
إدفو 33 11
أبوسمبل 32 11
الوادى الجديد 32 11
شلاتين 32 12
أبو رماد 28 13
حلايب 30 13
رأس حدربة 24 14

 

 

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