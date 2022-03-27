عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يحث المواطنين على الشراء من منافذ الدولة لمواجهة جشع التجار

جولة مفاجئة لمحافظ
جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لأسواق طنطا المواطنون: أول مرة نق

 

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مفاجئة لعدد من الأسواق بمدينة طنطا ضمن سلسلة من الجولات التي تستهدف مراقبة ومتابعة الأسعار بكافة أسواق المحافظة، حيث تفقد المحافظ المحال التجارية بسوق الجبان بطنطا لمتابعة أسعار السلع المقدمة بالسوق من لحوم، دواجن، خضراوات، فواكه، حبوب، خبز وغيرها من السلع الغذائية وخلال تفقده أجرى المحافظ حواراً مع الباعة حول الأسعار وكذلك المواطنين المتواجدين بالسوق الذين أعربوا عن سعادتهم لتفقد المحافظ للأسواق بصفة مستمرة، حيث قال أحد المواطنين للمحافظ (أول مرة نقابل محافظ يتجول في سوق الجبان).

الخارجية الروسية: لن نطلب رفع العقوبات والضغط الغربي لن يغير مسار موسكو

وقال رحمي للمواطنين إن المحافظة توفر منافذ لبيع السلع المدعمة بأسعار تنافسية مع السوق وبجودة عالية، كما حثهم على زيارة هذه المنافذ والشراء منها والعزوف عن الأماكن ذات الأسعار المرتفعة لمواجهة جشع التجار والغلاء، مؤكداً على استمرار جولاته اليومية لمراقبة الأسواق.
وأستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد منفذ المنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة المعرض، حيث تفقد المحافظ أركان المعرض والذي يتميز بتنوع معروضاته من لحوم، أسماك، سكر، أرز، أجبان، تمور، سمن وغيرها من الأصناف الغذائية التي تحتاجها الأسرة المصرية، موجهاً بمزيد من تخفيض الأسعار لاستمرار ضمان جذب المواطنين للشراء من المعارض المدعمة ومواجهة الغلاء في الأسواق.

الصين.. هل تدير وجهها لروسيا بعد العقوبات الاقتصادية الغربية عليها؟

وتابع رحمي جولته بتفقد محال بيع الخضراوات والفاكهة وكذلك المخابز وناقش المحافظ مع المواطنين مستوى جودة المنتجات المقدمة بالمقارنة بالأسعار المتاحة، مؤكداً على التجار بضرورة خفض الأسعار واستمرار جولاته الميدانية لمتابعتهم بصورة دورية مستمرة.

محافظ الغربية بيع الخضراوات الدكتور طارق رحمي الأسعار العقوبات المحال التجارية السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

السعودية.. قرار جديد بتطبيق المرحلة الثانية من توطين عدة وظائف غدا

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر بختام تعاملات الأحد 27 مارس

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

موضوعات متعلقة

الصين.. هل تدير وجهها لروسيا بعد العقوبات الاقتصادية الغربية عليها؟

ترشيحاتنا

البداية بـ الهلال والختام مع سيراميكا..مواعيد 7مواجهات نارية تنتظر الأهلي في رمضان

شاهد.. أرخص 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك في مصر

ندوة بـ "معلومات الوزراء" حول الحوكمة ومكافحة الفساد

قبل قمة النقب.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

السعودية.. قرار جديد بتطبيق المرحلة الثانية من توطين عدة وظائف غدا

مصر تحصد ذهبية الزوجي المختلط بـ كأس العالم للخماسي الحديث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

فيديو

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

ما حكم الاستثمار في البنوك؟.. رد حاسم من خالد الجندي.. فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ