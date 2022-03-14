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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لن نطلب رفع العقوبات والضغط الغربي لن يغير مسار موسكو

صدى البلد

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أمس الأحد، إن بلاده لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية مسار موسكو. 


نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن فيرشينين قوله: إن "العقوبات ليست قرارنا حيث إنها تتخذ من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية"، وأضاف أن "العقوبات كأداة للضغط علينا، أولًا غير شرعية، وثانيًا لن تعطي نتيجة".


وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أن "موسكو لن تطلب رفع هذه العقوبات وسنواصل ببساطة تطوير اقتصادنا وقدرتنا على التطور بشكل مستقل، بالاعتماد على هؤلاء الأصدقاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل لنا".

الخارجية الروسية نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين

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