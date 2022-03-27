عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز الجنرالات الروس الذين قتلوا في معارك أوكرانيا .. تعرف عليهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، أمس السبت، أن مسؤولين أوكرانيين وغربيين، رجحوا أن ما يصل إلى سبعة جنرلات روس قتلوا في القتال منذ بدء الحرب داخل أوكرانيا، كان آخرهم  ياكوف ريزانتسيف الذي قتل في قصف بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.

وأضافت الشبكة أن وفاة الميجور جنرال، ماجوميد توشايف، من الحرس الوطني الشيشاني كانت مثيرة للجدل، والذي لقى مصرعه  في غارة أوكرانية على قاعدة تشورنوبايفكا الجوية بالقرب من خيرسون، التي تستخدمها روسيا كمركز قيادة وتعرضت لهجوم من قبل الجيش الأوكراني عدة مرات.

فمن غير المعتاد أن يكون مثل هؤلاء الضباط الروس على مقربة شديدة من ساحة المعركة، فيما يعتقد مسؤولون غربيون أنهم اضطروا للتحرك نحو الخطوط الأمامية للتعامل مع المعنويات المنخفضة بين القوات الروسية.

ويُعتقد أن المقاومة الأوكرانية القوية بشكل غير متوقع، والمعدات الروسية السيئة، وعدد القتلى المرتفع بين القوات الروسية، كلها عوامل تساهم في انخفاض الروح المعنوية.

انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

بسبب الفساد.. فضيحة مدوية في الجيش الروسي

وتفيد تقارير بأن القوات الروسية تعتمد جزئيًا على أنظمة الاتصال المفتوحة، على سبيل المثال الهواتف المحمولة وأجهزة اللاسلكي، التي يسهل اعتراضها ويمكن أن تكشف عن مواقع كبار الضباط.

وقال شخص داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية إن أوكرانيا لديها فريق استخبارات عسكري مخصص لاستهداف طبقة الضباط الروس.

وأفاد مسؤول غربي، الجمعة، بأن ضابطا روسيا قد دُهس عمداً وقتل على يد رجاله، نتيجة لحجم الخسائر التي تكبدها لواءه، مضيفًا أن مقتل قائد لواء البنادق الآلية 37 "يعطي نظرة ثاقبة على بعض التحديات المعنوية التي تواجهها القوات الروسية".

وحتى الآن، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وفاة جنرال واحد، يُعتقد أنه الميجور جنرال أندري سوخوفيتسك، في خطاب ألقاه بعد وقت قصير من بدء الحرب.

وتقول روسيا إن 1351 جنديا قتلوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وعلى الرغم من أن كييف والمسؤولين الغربيين يقولون إن العدد أكبر من ذلك بكثير.
 

أوكرانيا روسيا القوات الروسية الحرس الوطني وول ستريت جورنال فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

السعودية.. قرار جديد بتطبيق المرحلة الثانية من توطين عدة وظائف غدا

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

حادث صادم.. نهاية مأساوية لسيدة بعد اختفائها لأسابيع داخل منزلها بيوركشاير

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

موضوعات متعلقة

انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

بسبب الفساد.. فضيحة مدوية في الجيش الروسي

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الحسم بين مصر والسنغال..مصدر بجهاز المنتخب ينفي إصابة محمد صلاح

البداية بـ الهلال والختام مع سيراميكا..مواعيد 7مواجهات نارية تنتظر الأهلي في رمضان

شاهد.. أرخص 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك في مصر

ندوة بـ "معلومات الوزراء" حول الحوكمة ومكافحة الفساد

قبل قمة النقب.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

السعودية.. قرار جديد بتطبيق المرحلة الثانية من توطين عدة وظائف غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

فيديو

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

ما حكم الاستثمار في البنوك؟.. رد حاسم من خالد الجندي.. فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ