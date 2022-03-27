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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم

الدينار الكويتى أعلى
الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري ، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 27 مارس  2022 وفقا لاخر تحديثات بنك مصر.


نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :

سجلت العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 57.78جنيه للشراء و 60.41جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.86 جنيه للشراء و 4.89 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.97 جنيه للشراء 5 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 47.20 جنيه للشراء 48.72جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردني مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 25.41جنيه للشراء و25.92جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 46.37جنيه للشراء و 47.71جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.69 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع.

 

العملات الأعلى سعرا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.
 

العملات العربية الريال السعودى Real Estate Finance اليوم الأحد

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