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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

وباء جديد.. منشأة سيبيريا و الحرب الروسية.. أبرز ما تنبأت به العرافة البلغارية

صدى البلد

يعيش العالم حالة من الترقب و الإنتظار ما سيحدث في المستقبل، أصبحت فكرة التنبؤ بما سيحدث في المستقبل أمر بالغ الصعوبة خاصة في ظل التوترات التي يعيشها العالم بسبب الوباء و الحرب و لكن أثار مقطع فيديو للعرافة البلغارية الجدل و ذلك بسبب تنبؤها بالحرب الروسية . 
و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن مقطع فيديو تم تسجيله للعرافة البلغارية بابا فانجا أثار الجدل بسبب حديثها عن الحرب الروسية و الوباء الذي ضرب العالم و بعض التنبؤات الآخرى و التي يعتبر من أبرزها أحداث 11 سبتمبر في أمريكا . 

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قال المحللون أن توقعات بابا فانجا تتحقق بنسبة 85 %، مما يثير الذعر في نفوس البعض و ذلك بعد ان تنبأت بالضربة التي تعرضت لها امريكا في 11 سبتمبر، وو مرض دونالد ترامب بفيروس جديد و تحقق ذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، و تنبؤها بأن العالم سيواجه وباء سينهي على حياة الملايين من البشر و لكن سينجو من مع مرور الوقت . 
أشارت بابا فانجا في حديثها منذ 1979 إلى أن روسيا ستتسيد العالم و ستعلو الرايات الروسية و لن يتمكن أحد من كبح القوات الروسية و السيطرة عليها، و ستتحول أوروبا إلى مكان للمنهزمين و يخشى الجميع أن تكون تلك التنبؤات حقيقية و ذلك بعد تحقق البعض منها بإندلاع الحرب الروسية . 
جدير بالذكر ان بابافانجا ذكرت بأن هناك وباء جديد سيأتي من سيبريا و ذلك من خلال نشاط فيروس متجمد، بفعل التغيرات المناخية التي ستتسبب في تغيير العالم .

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